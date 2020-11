Das Lumpenpack ensteht 2012 in einem dänischen Ferienhaus. Max Kennel und Jonas Meyer wollen

zusammen lustige Gitarrenmusik machen. Ein Jahr später veröffentlicht das Duo sein Debütalbum

„Steil-Geh-LP“, 2015 das Folgealbum „Steil II“ und zwei Jahre darauf die erste volle Studioproduktion

„Die Zukunft wird groß“.

Nach „Die Zukunft wird groß“ und über 50 ausverkauften Konzerten, folgt 2019 „Eine herbe Enttäuschung“: Noch größer, noch mutiger, noch musikalischer soll das Album werden – und falls all das nicht klappt, kann man immer noch auf den Titel verweisen. Enttäuschung, die passiv-aggressive Wut des Millenials, das Gefühl gewordene First World Problem, als Leitmotiv? Natürlich. Denn man ist doch permanent enttäuscht, wenn man es so leicht hat, aber es gerne noch leichter hätte. Verschiedene Studiobands und renommierte Produzenten unterstützten das Duo den Witz ihrer Songs auch auf musikalischer Ebene wiederzugeben. Stilistisch haben die beiden alle Konventionen hinter sich gelassen. College Rock, Trap, Balkan Pop, freier denn je bedienen sie sich der Genres, aber nie rein parodierend, sondern stets als augenzwinkernde Hommage. Mit dieser Mischung aus Singer-Songwriter-Pop, brachialem Humor, Hintersinn und reichlich Konfetti gewinnt Das Lumpenpack in den letzten Jahren diverse Contests und Preise, ihr Hit „Guacamole“ wird 16 Millionen Mal geklickt, sie sind zu Gast bei verschiedenen TV-Formaten, auf Musikfestivals und spielen etliche ausverkaufte Konzerte. Die erste Single „Hauch mich mal an“, die musikalisch stark an Künstler wie Faber erinnert, knackt bei Spotify und Youtube schnell die 1,5 Millionen Marke und ist Top-Titel auf verschiedenen Spotify- und Apple-Playlisten. Das Album „Eine herbe Enttäuschung“ chartet auf Platz 14 der deutschen Albumcharts!