Die energiegeladenste, schlagfertigste und kompromissloseste deutsche Punkrockband ist zweifellos DAS LUMPENPACK.

Mit einem Sound, der intelligenten Witz mit einem messerscharfen Blick auf gesellschaftliche Schieflagen, persönliche Krisen und all das Dazwischen verbindet, schaffen sie Songs, die ehrlich, laut und voll Tiefgang sind.

Mit über 730.000 monatlichen Spotify-Hörer:innen, mehr als 400 Millionen Streams und 485.000 Follower:innen auf den sozialen Kanälen ist DAS LUMPENPACK längst kein Geheimtipp mehr. Features mit Alligatoah, Sebastian Madsen oder Adam Angst, regelmäßige Top 10 Chartplatzierungen, ausverkaufte Touren, legendäre Live-Shows sprechen für sich.

Angeführt von Jonas Frömming und Max Kennel liefert DAS LUMPENPACK ein Spektakel aus musikalischer Präzision, bissigem Humor und purer Leidenschaft – laut, klug, politisch und herrlich absurd.

Ob auf großen Festivals (Deichbrand, Puls OpenAir, Taubertal, OpenFlair, Wattnschlick, uvm.) in ausverkauften Hallen (Palladium, Columbiahalle, Schlachthof, Turbinenhalle, Inselparkarena) oder in ihrer stets weiterwachsenden Community: DAS LUMPENPACK ist längst mehr als eine Band – es ist eine Haltung. Eine Einladung zum Nachdenken, Mitsingen, Durchdrehen. Und eine Band, die in jeder Faser spüren lässt, wie sehr sie diesen Wahnsinn