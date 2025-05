Das Märchen von Maus, dem verwunschenen Königskind

Es geschah vor langer Zeit, am Rande eines sagenumwitternden Waldes. In einer Familie lebten drei Söhne. Eines Tages sagten die Eltern: »Es ist so weit. Zieht in die Welt und heiratet. Fällt einen Baum und folgt der Richtung, in die sein Wipfel weist.« Nicht lang, und die beiden älteren Brüder finden ihre Herzensmenschen. Des Jüngsten Baum aber führt diesen in den tiefen Wald. Dort trifft er Maus, klein, nicht besonders ansehnlich, aber sehr besonders und liebenswert. Mit bangem Gefühl beschließt er, Maus zu Hause vorzustellen. Auf den Heimweg aber geschieht etwas Wunderbares.