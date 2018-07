Das magische Museum - komm mit uns in die Zeit vor 240 Millionen Jahren!

Mit dem magischen Museumszimmer reisen wir in die Zeit der Dinosaurier, erkunden unsere Ausstellungen, schauen besondere Exponate an und sammeln so Wissen über diese Zeit - in einem außergewöhnlichen Rahmen! Mittags kochen und essen wir gemeinsam. Im wunderschönen Deutschhof spielen wir alte Spiele und basteln passend zum Thema unserer Zeitreisen.