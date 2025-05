13.00 Uhr Schulschluss, 15.00 Uhr Musikunterricht, Hausaufgaben, Mathearbeit, für das anstehende Konzert üben, kurz noch mit Freunden treffen, Repeat - junge Menschen unterliegen einem immer größeren Konkurrenzdruck zwischen Schule und Freizeit.

Damit sie dennoch ihr musikalisches Potential voll entfalten können, ist es wichtig, sie im Unterricht zu motivieren und ihnen das Musizieren als relevanten Bestandteil ihrer persönlichen Entwicklung aufzuzeigen. Vor allem im Ensemble-Unterricht wird das nicht selten zur Herausforderung für Lehrkräfte.

Wie sie diese Aufgabe meistern und sich dabei selbst treu bleiben können, zeigt Ulrich Menke im Praxis-Workshop auf. Im Zentrum steht das von ihm entwickelte Methoden-Navi, ein neuartiges Trainings-Konzept für Instrumental- und Ensembleunterricht. Von aktuellen Hirnforschungen inspiriert, bereichert es den Unterricht und navigiert Schüler:innen behutsam zu ihrem jeweiligen musikalischen Potential.

Menke entwickelt gemeinsam mit den Teilnehmenden neue Perspektiven auf Methoden wie Warm up ohne Noten, Looping, Time-out und Auftritts-Coaching. Diese werden an den mitgebrachten Instrumenten erprobt. Hinzu kommt ein praxisorientiertes Angebot für die Arbeit in heterogenen Ensembles und den Einsatz unterstützender Apps.

Der Kurs richtet sich an alle Instrumental-Lehrenden, die ihren methodischen Erfahrungsschatz erweitern möchten. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihr Instrument mitzubringen, gerne auch Zweitinstrumente. Letzteres auch auf Anfänger:innen -Niveau.

Dozent:

Ulrich Menke ist Lehrer, Dozent an der Kölner Musikhochschule und Autor des bei Schott erschienenen Trainingsbuchs „Das Methoden-Navi“. Durch seine jahrzehntelange Arbeit an allgemeinbildenden Schulen und Musikschulen kann er auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der junge Menschen zum Musizieren motiviert.

Termin:

05. – 06. Juli 2025

Beginn Samstag 10.00 Uhr, Ende Sonntag 13.00 Uhr