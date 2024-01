Das Monster vom blauen Planeten

Der kleine Gobo vom Planeten Galabrazolus mag Geschichten von fremden Welten. Sein Großvater erzählt Gobo oft von einem blauen Planeten namens Erde, auf dem er mal Urlaub gemacht hat. Merkwürdige Monster leben da: dürre Arme, ein kleines Fellbüschel auf dem Kopf und nur zwei Augen! Wie eklig! So eins hätte Gobo gern als Haustier. Als Gobo an seinem 200. Geburtstag ein Raumschiff geschenkt bekommt, startet er gleich los, um sich ein Erdenmonster zu fangen. Bald hat er eines in seinem Käfig, aber das Monster schimpft schrecklich und weint und scheint sehr unglücklich zu sein. Durch seinen Übersetzungshelm kann sich Gobo mit ihm verständigen. Das fremde Wesen erscheint ihm jetzt gar nicht mehr so furchteinflößend und schließlich wird Gobo klar: Auch Monster haben ein Zuhause. Ein Stück über Respekt, Toleranz, ehrliche Neugier und darüber, wie man überall Freunde finden kann, wenn man möchte.

Nach dem Kinderbuch von Bestsellerautorin Cornelia Funke (u. a. „Der Mondscheindrache“) und der Illustratorin Barbara Scholz, gespielt in einer Fassung für zwei Schauspieler*innen.