Das Schlager Dinner - für jung und alt

Herzlich willkommen zum Schlager Dinner Bad Rappenau im Hotel SALINE 1822!

Im schönen Kraichgau, umgeben von Wiesen und Parkanlagen, präsentiert sich das Hotel mit modernem Ambiente und attraktiven Banketträumen. Lassen Sie sich von saisonalen Gerichten unseres Küchenteams verzaubern, deren Kreationen ehrlich, bodenständig und international inspiriert sind. Damit Sie die gewonnene Energie des wohlschmeckenden Gänge-Menüs nutzen können, werden Sie von unseren exzellenten Künstlern unterhalten. Hinwies: Getränke sind im Preis enthalten Wir können es kaum erwarten, Sie bei unserem Schlagerdinner Bad Rappenau willkommen zu heißen.