Das Kriminal Dinner - für jung und alt

Herzlich willkommen zum Krimidinner Bad Rappenau im Hotel SALINE 1822!

Im schönen Kraichgau, umgeben von Wiesen und Parkanlagen, präsentiert sich das Hotel mit modernem Ambiente und attraktiven Banketträumen. Lassen Sie sich von saisonalen Gerichten unseres Küchenteams verzaubern, deren Kreationen ehrlich, bodenständig und international inspiriert sind. Damit Sie die gewonnene Energie des wohlschmeckenden Gänge-Menüs nutzen können, werden Sie von unseren exzellenten Künstlern vor die packende Aufgabe gestellt, einen spektakulären Mordfall aufzudecken. Stellen Sie Ihr Können als Hobbydetektiv unter Beweis und helfen Sie der Kriminalpolizei dabei, den Mörder zu entlarven. Hinwies: Getränke sind im Preis enthalten Wir können es kaum erwarten, Sie bei unserem Krimidinner Bad Rappenau willkommen zu heißen.