Das Musikerdorf in der Thar-Wüste in Rajasthan

Dokumentarfilm von Nawab Khan Einführung mit Live-Musik Wahid Khan

Die Musiker aus dem Dorf Barnava Jageer werden in Indien zu verschiedenen Anlässen wie Hochzeiten und religiöse Feste engagiert. Während des ersten Corona-Lockdowns waren sie ohne Arbeit. Nawab Khan aus Jodhpur hat speziell für das Theater am Faden ein Festival mit traditioneller Musik und traditionellen Tänzen in diesem Dorf organisiert, der Film ersetzte die Auftritte und begeisterte das ganze Dorf. Das Festival wurde aufgezeichnet zur Aufführung als Film in Stuttgart. Helga Brehme war bereits 2017 in diesem Dorf und hat die Musiker und Tänzerinnen kennengelernt. Der Dokumentarfilm wird ergänzt mit Aufnahmen von Helga Brehmes Gastspielreise 2021, wo sie erneut das Dorf besuchte und dort ihre Vorstellung „Jorinde und Joringel“ spielte.

Zur Einführung gibt es Live-Musik mit Wahid Khan (Tabla)