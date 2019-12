Das Nackte Theater präsentiert: Die Bob Dylan Story

In dem Theater-Konzert "Die Bob-Dylan-Story" wird deutlich, warum dieser außergewöhnliche Musiker vor 2 Jahren den Literatur-Nobelpreis verliehen bekommen hat.

Denn erstmals im deutschsprachigen Raum wird Bob Dylans spannendes Leben vollständig auf Deutsch gesungen und gespielt.

Chronologisch erzählt werden Dylans künstlerische Phasen vor ihrem jeweiligen zeitgeschichtlichen Hintergrund. Theaterszenen und Original-Einspielungen wechseln ab mit live dargebotenen Songs, die extra für diese Produktion akribisch und aufwendig ins Deutsche übertragen wurden.

Bob Dylan, dieser eigenwillige Begleiter und Weggefährte von Martin Luther King, Joan Baez, Muhammed Ali und John Lennon, hat vor zwei Jahren den Nobelpreis für Literatur verliehen bekommen: Er ist weltweit der einflussreichste Songwriter der letzten Jahrzehnte.

Drei Beispiele aus dem Programm:

Während Martin Luther Kings berühmte Rede "I have a dream" aus den Lautsprechern tönt, hackt der rebellische Bob Dylan den Songtext von "The Times they are a changing" in die Schreibmaschine.

Beim Hören des sprachlich einfältigen Beatles-Hits "She loves you, yeah, yeah, yeah" reift der Entschluss im Songwriter Dylan, Rock´n Roll mit guten literarischen Songtexten zu verbinden: Dylan wechselt zur elektrischen Gitarre und komponiert "Like a Rolling Stone" - den ersten Song der Rockgeschichte mit einem anspruchsvollen Text. Und während der Greuel des Vietnam-Kriegs schreibt Dylan "Knocking on Heavens Door".

Das Theaterstück "Die Bob-Dylan-Story" ist ein Muss nicht nur für eingefleischte Dylan-Fans, sondern besonders auch für all diejenigen, die sich ein genaueres Bild machen wollen von der besonderen Gabe dieses Musikers, sich immer wieder neu zu erfinden und daraus Inspiration zu schöpfen für die Komposition von mittlerweile über 600 Songs.