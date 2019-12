Große Calwer Kleidertauschparty

Tauschglück statt Fast Fashion.

Der Kleiderschrank quillt über und trotzdem nichts anzuziehen? Dann trennt euch von euren Schrankleichen und kommt zur 1. Kleidertauschparty der vhs Calw! Von 16 bis 22 Uhr könnt ihr eure ausgemusterten Schätze abgeben und ab 18 Uhr wird getauscht! Neben der Chance, günstig, fair und nachhaltig an coole Klamotten zu kommen, könnt ihr an einem kostenlosen Upcycling-Workshop teilnehmen, im Kleider-Repaircafé eure Lieblingsstücke vor der Tonne retten, die Ausstellung "The life & struggle of garment workers" anschauen und mit leckeren Snacks, Drinks und Musik chillen.

Damit es nicht zu unübersichtlich wird, kann jeder bis zu 7 (intakte!) Teile mitbringen (Kleider ab Größe 34 & Accessoires) und ebenso viele mit nach Hause nehmen. Was übrig bleibt, spenden wir dem Kinderschutzbund für den Secondhand-Laden "Rock und Blus´".