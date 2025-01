Das NEINhorn - Nach dem Bilderbuch von Marc Uwe Kling

FEElicitas und FEEodora machen sich auf die Suche nach dem NEIN und hoffen es im Herzwald, im rosaroten Land der Träume, zu finden. Dort steht gerade die Geburt eines Einhornkindes an, was großes Entzücken hervorruft. Doch die liebliche Seifenblase platzt, denn das Kleine reiht sich so gar nicht in den zuckersüßen Reim der JA-Sager ein und haut ab in Richtung Nirgends. Dort findet das NEINhorn eine gute Truppe: mit WASbär, NAhUND und KönigsDOCHter rockt das Leben jetzt so richtig. Denn: gemeinsam mault es sich immer besser als allein.

Ein Blues an den matschigen Trotz, rasant gespielt und mitreißend besungen für Kinder ab 4 Jahren.