Dort, wo alle gliglaglücklich sind, wo man Seifenblasen pupst als Kind, wo sich alle Sätze reimen, sagt ein Einhorn ständig: NEIN! Glücklich? NEIN!

Nach einem Streit mit der KönigsDOCHter, dem WASbären und dem NAhUND verlässt das NEINhorn den Herzwald und trifft im Dschungel auf die SchLANGEWEILE. Die allesss ssschlangweilig findet. Aber das bringt das NEINhorn auf eine Idee. Welche? Ssssseeht ihr in der Inszenierung von „Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE“…