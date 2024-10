Das NEINhorn

In der heilen Welt des Herzwaldes kommt ein niedliches Einhorn zur Welt.

Das kleine Einhorn merkt jedoch sehr schnell, dass auf der Welt nicht alles so ist, wie es scheint und beginnt von nun an, immer nein zu sagen, was ihm den Namen NEINhorn einbringt.

Erstmals gastieren Cinderllas & Strombolis Marionettentheater und das Berliner Puppentheater gemeinsam im Theaterzelt in Tübingen.

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet die Kinder der Region beim Gastspiel von Cinderellas und Strombolis Marionettentheater und dem Berliner Puppentheater.

Mit Klassikern der Kinderliteratur lassen die Puppenspieler die Augen der Kinder erstrahlen. Auch Erwachsene werden wieder in ihre Kindheit entführt und können mit ihren Helden von damals mit fiebern.