Ein Handpuppenspiel geeignet ab 2 Jahren gespielt von der Puppenbuehne Maatzamba, DAS Puppentheater in 7. Generation! Spieldauer ca. 50 Minuten inkl kleiner Pause.

Im Herzwald kommt ein schnickeldischnuckeliges Einhorn zur Welt.

Alle sind ganz lilalieb zu ihm und futtern es ständig mit gezuckertem Glücksklee, aber das Tierchen benimmt sich trotzdem ganz und gar nein einhornmäßig! Es sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch das Neinhorn nennt.

Eines Tages bricht das Neinhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus.

Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt.

Die vier sind ein ziemlich gutes Team.

Denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß!