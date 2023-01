Ein kleines Einhorn sagt nein zu jedem Vorschlag und jeder Idee. Es will einfach trotzig sein! Und es will raus aus dem Herzwald. Eines Tages trifft es einen Waschbären, der immer "Was?" fragt, einen Hund, der immer "Na und?" antwortet, und eine Königstochter, die immer "Doch!" sagt. Auf der Stelle werden das NEINhorn, der WASbär, der NAhUND und die KönigsDOCHter Freunde und entdecken vielleicht noch mehr widerspenstige Wesen. Es will einfach trotzig sein! Und es will raus aus dem Herzwald. Eines Tages trifft es einen Waschbären, der immer "Was?" fragt, einen Hund, der immer "Na und?" antwortet, und eine Königstochter, die immer "Doch!" sagt. Auf der Stelle werden das NEINhorn, der WASbär, der NAhUND und die KönigsDOCHter Freunde und entdecken vielleicht noch mehr widerspenstige Wesen.