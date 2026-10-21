Das Netzwerk der Hoffnung

Mit Gottvertrauen und einem heterogenen Netzwerk baut der Ire Hugh O´Flaherty in Rom eine Fluchtorganisation auf, um Menschen vor den Klauen des NS-Regimes zu retten.

Damit wird sein Netzwerk zum Hoffnungsträger. Doch schon bald steht er dem Gestapochef Herbert Kappler machtlos gegenüber. Ein irischer Monsignore, der sich mit einfachsten Mitteln gegen den Terrorapparat des mörderischsten Regimes der Weltgeschichte wehrt – kann das gut gehen? Eine unbekannte, inspirierende und wahre Begebenheit, welche hoffnungsvolle Perspektiven des Widerstands aufzeigt. Zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum zu sehen.