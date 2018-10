Hamburg, 12. September 2018: Der Verlag TOKYOPOP präsentiert im Dezember das neue Artbook von Timo Wuerz, das mit beeindruckenden Tiergemälden überzeugt. Das Buch liegt dem Künstler ganz persönlich am Herzen. Er möchte damit auf die Vielseitigkeit der Tierwelt und gleichzeitig auf die Bedrohung durch die Menschen hinweisen. Unterlegt ist das Werk, unter anderem, mit Kommentaren vom TV-Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke und dem Sea Shepherd-Gründer Paul Watson. 10% des Erlöses werden den Black Mambas gespendet: Einer Gruppe mutiger Frauen gegen Wilderer.

Künstler, Businesspunk, Umweltaktivist – das Multitalent Timo Wuerz lässt sich schwer in eine Schublade stecken. Mit 14 Jahren hatte er seine erste Ausstellung, mit 15 Jahren hat er seinen ersten Comic veröffentlicht. Mit 20 Jahren hat er sich selbstständig gemacht und sein erstes Album „Aaron und Baruch“ veröffentlicht. Seither hat er seine Vielseitigkeit als Zeichner immer wieder unter Beweis gestellt. Seine Bandbreite reicht von düsteren Thrillern wie „Aaron und Baruch“ über die utopische Dystopie „XCT“ bis hin zu Comedys wie „Lula und Yankee“.

Recht wird er der „Rockstar der Comic-Szene“ (Süddeutsche Zeitung) genannt. Dabei widmet er sich nur Projekten, von denen er überzeugt ist. Dabei geht es ihm nie ums Geld, sondern er entscheidet immer vor dem Hintergrund seines sozialen Engagements. Seine Arbeiten reichen von der Gestaltung von Filmen, Shows und Themenparks über exklusive Designs von Luxus-Sportwagen bis hin zu Buch- und Plattencovern.

Zudem ist er zunehmend an Projekten um Nachhaltigkeit, Natur- und Artenschutz beteiligt, einem Anliegen, das ihm seit Jahren persönlich sehr wichtig ist. Mit dem neuen Artbook „The Art of wild+free Animals“ präsentiert der Zeichner Timo Wuerz ein weiteres grandioses Werk in seiner Schaffensphase. In dem Buch nimmt sich Timo seiner größten Passion an: den Tieren. In wundervollen Gemälden und Zeichnungen zeigt er Tiere, die unsere Hilfe benötigen und setzt ihnen ein Denkmal. Umweltaktivisten und Tierliebhaber kommen zu Wort und unterstützen Timo in seiner Mission, die Erde zu einem besseren Ort zu machen.

„Timo Wuerz‘ Tierportraits sind aufregend. Sie fangen gleichermaßen das Wesen der Spezies und ihre Wahrnehmung durch den Menschen ein, und erzielen damit eine Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft“(Edward O. Wilson, Professor emeritus, Harvard University).

Das Artbook ist es das neunte Werk, das TOKYOPOP unter dem Label POPCOM von Timo Wuerz verlegt. Bisher wurden, unter anderem, „The Art of Metal“ (2016), „Aaron und Baruch“ (2016) und „Ghost Realm“ (2016) veröffentlicht.