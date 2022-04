Italien / Deutschland / Schweiz 2020 Italienische Originalfassung mit deutschen Untertiteln Regie: Milo Rau (FSK 12) Im Mittelmeer ertrinken Tausende Menschen. Die es ans rettende Ufer schaffen, stranden in Süditalien oft als rechtlose, ausgebeutete Erntehelfer. Und was macht Regisseur und Theatermacher Milo Rau, als er gebeten wird, in Matera, der Kulturhauptstadt Europas 2019, etwas zu inszenieren? Er dreht einen neuen Jesusfilm in der italienischen Stadt, die schon öfters Schauplatz von Jesus-Filmen war (u.a. „Das 1. Evangelium – Matthäus“ von Pier Paolo Pasolini). Doch „Das Neue Evangelium“ ist anders als alle Filme zuvor: Flüchtlinge aus Afrika werden zu Laienschauspielern und schlüpfen in die Rollen von Jesus, seinen Jüngern und ihren Widersachern. In der historischen Stadt und den von der Agrarmafia beherrschten Tomatenplantagen wird die Passion Christi und der sozial Benachteiligten inszeniert – als Mix aus Spielfilm, politaktivistischem Dokumentarfilm und „Making-of“. Dadurch entsteht eine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Wirken und der Botschaft Jesu, die deren Bedeutung auch für die heutige Zeit überzeugend hervorhebt. Ein engagiertes Plädoyer für Menschenwürde, Gerechtigkeit und Solidarität aus dem Geist des Evangeliums.

Weitere Informationen unter Telefon 07141 910-2438, nur Abendkasse

Kooperationspartner:

Evangelische Studierendengemeinde, & Katholische Hochschulgemeinde Ludwigsburg, Ökumenische Fachstelle Asyl