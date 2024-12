Das neue Kornhaus

2019 kürte das Preisgericht den Wettbewerbsentwurf der Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft (ArGe) Cheret Bozic Architekten und Weidner Händle Atelier zum Wettbewerbssieger.

Das Entwurfskonzept aus dem Wettbewerb wurde weiter ausgearbeitet und verfeinert. Dieses geht prinzipiell davon aus, das Kornhaus von störenden, zumeist neuzeitlichen Einbauten zu befreien. Das Ziel ist es, den bauzeitlichen Raumeindruck des ehemaligen Lagerhauses wiederherzustellen: weiträumig mit möglichst unverstellten visuellen Bezügen zwischen den Außenwänden. Der besondere Reiz des Innenraumes besteht im Zusammenspiel der dicken und massiven Außenwand und des Tragwerks aus Holz mit seiner rationalen Grundgeometrie. Vom Grundsatz her beschränken sich die Eingriffe in die bestehende Struktur auf das jeweils erste Joch an den Stirnseiten. Im Februar 2025 beginnen nun die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen vom Kornhaus.

Prof. Peter Cheret wird auf der Führung durchs Kornhaus die einzelnen Bauabschnitte und Sanierungsmaßnahmen erläutern und auf die Materialien, die verwendet werden, eingehen.

Der Eintritt ist kostenlos. Treffpunkt ist vor dem Max-Eyth-Haus. Anmeldung ist erforderlich unter 07021/502-377 oder museum(at)kirchheim-teck.de.

Bitte beachten: Da es sich um eine Baustelle handelt, ist festes Schuhwerk notwendig.