Das Orchester-Quiz: Per Livestream aufs Land Interaktive, moderierte Livestream-Quizshow aus der Werdenbergschule Trochtelfingen.

Zwei Mannschaften aus der Werdenbergschule Trochtelfingen treten gegeneinander an und spielen um die WPR-Trophy. Mit der vergnüglichen Quizshow bindet die WPR Menschen aus kleinen Kommunen interaktiv in ihr musikalisches Wirken ein.

Für das bundesweit vollkommen neuartige Pilotprojekt wurde die WPR mit dem Preis „Innovatives Orchester 2019“ der Deutschen Orchester-Stiftung sowie mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2023 ausgezeichnet.