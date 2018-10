Wien um 1900

Das Wien Gustav Klimts – die Belle Epoque um die Jahrhundertwende – steht für eine der faszinierendsten Epochen der Kunst- und Kulturgeschichte.

Der Künstler, 1862 in ärmlichen Verhältnissen geboren, stieg dank seiner genialen Begabung rasch zum Malerfürsten der Wiener Gesellschaft auf, er wurde Mitbegründer des Jugendstils und Präsident der Secession.

In seinem ornamentalen Stil vereinigt Klimt eine meisterhafte Beherrschung des menschlichen Körpers mit einem zuvor nicht gekannten, beinahe orientalischen Reichtum an dekorativen Mustern. Den Betrachter fasziniert es, die Sinnlichkeit seiner Zeichnung, die kaleidoskopartige Anlage seiner Werke, die Schönheit der Ornamentik und den Reiz der Geheimnisse seiner Bilder zu entziffern. Vor allem aber ist man gefesselt von Klimts Hauptthema: der Schönheit der Frau. Offenbar regte die einerseits träge, andererseits überspannte Atmosphäre Wiens dazu an, die Erotik und die Frau in Szene zu setzen. Denn in seinen goldglänzenden Porträts und farbenprächtigen Frauenbildnissen setzte er den Bedürfnissen des Bürgertums nach exquisiten Augenreizen ein Denkmal. Und trotzdem wurde er wegen seiner eigenwilligen Allegorien und befremdenden Kompositionsweisen, der erotischen Freizügigkeit und krassen Naturalismen heftig angegriffen.