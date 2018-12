Vhs Folk Club

Seit November 1990 gibt es den Folk Club der vhs Winnenden in seiner heutigen Form.

Einmal monatlich treffen wir uns am Freitagabend und singen Folksongs aus Großbritannien, Irland und den USA. Unser Programm reicht von traditionellen Songs bis zu zeitgenössischen Liedermachern. Dabei wollen wir ein bisschen von jener Stimmung entstehen lassen, die uns in Pubs oder Folk Clubs in Großbritannien so fasziniert. Es ist also ein Club zum Mitmachen, d. h. zum Mitsingen und Mitspielen, ein Ergänzungsangebot zu unserem Kursprogramm. Die Clubabende haben drei Schwerpunkte:

1. gemeinsames Singen bekannter Folksongs („Warmsingen")

2. offene Bühne

3. Vorstellen und gemeinsames Singen neuer Songs sowie die Folk Club Hit-Parade (oder: Sie wünschen - wir singen).

Haben Sie Lust mitzusingen, selbst Songs vorzustellen oder mit Ihrem Instrument den „Sing-Arounds" mehr (Klang-)Farbe zu geben, dann schauen Sie doch einfach bei uns herein. So grab your whistles, fiddles, guitars, mandolins, bodhráns, harps or any other old bag(pipe) waiting for a night out and join us!