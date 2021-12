Das perfekte Bergwochenende

In seinem neuesten Vortrag präsentiert Michael Pröttel die schönsten Berg-Runden und Gebirgsdurchquerungen seiner langjährigen Tätigkeit als Alpinjournalist und Fotograf.

Das weite Spektrum der zwei- bis viertägigen Wochenend-Touren reicht von leichten Hüttentouren am Bayerischen Alpenrand und beeindruckenden Durchquerungen in den Nördlichen Kalkalpen bis zu großen Zielen am Alpenhauptkamm, die mit einer Gletscherhochtour zu Weissmies und Lagginhorn kulminieren. Vorgestellt werden zudem unbekannte Durchquerungen, wie in den Picolle Dolomiti oder der Medel Gruppe, auf denen man selbst an schönen Wochenenden Bergeinsamkeit erleben kann. Die beiden Teile des knapp 90 minütigen Vortrags werden mit stimmungsvollen Bild-Ton- Sequenzen eingeleitet. Der Vortrag bietet zudem einen sehr hohen Nutzwert für die Zuschauer: Die vorgestellten Routen weisen ein breites Schwierigkeitsspektrum auf. Zudem kann eine Tourenliste mit Literaturhinweisen und seriösen Web-Links kostenlos angefordert werden.

Karten gibt es an der Abendkasse. Die Veranstaltung findet im Märklinsaal statt.