Deutsche Kinokomödie (D 2019) mit Elyas M’Barek undFlorian David Fitz.

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus – voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu erwarten waren.

In DAS PERFEKTE GEHEIMNIS lassen die FACK JU GÖHTE-Filmemacher Bora Dagtekin und Lena Schömann einen Abend unter Freunden eskalieren und bringen dafür ein einmaliges Star-Ensemble an einen Tisch: Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz spielen die Hauptrollen in dem Film, der am 31. Oktober in die deutschen Kinos kam. Die Komödie ist inspiriert vom italienischen Kinofilm PERFETTI SCONOSCIUTI von Paolo Genovese aus dem Jahr 2016.

Theater Kino – eine Kooperation mit Kinomobil Baden-Württemberg

Lust auf großes Kino im kleinen Dorf? Einen Sonntag im Monat macht das Kinomobil Baden-Württemberg in Melchingen Station. Dann ist Kinotag im Theater Lindenhof. Der Vorhang fällt und eine große Leinwand macht sich auf unserer neuen Studio-Bühne breit. Schönstes Kinovergnügen für Groß und Klein! Zu sehen gibt es ausgewählte Filmhighlights.