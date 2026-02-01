Das Pfauengemälde

Eine Reise nach Rumänien zur Verwandtschaft des verstorbenen Vaters, die lang erkämpfte Restitution enteigneten Besitzes und die Suche der Protagonistin nach dem titelgebenden Familienerbstück stehen im Mittelpunkt von Maria Bidians Debütroman, in dem sich "der Blick so gegenwärtig" anfühlt wie selten.

Lesung und das anschließende Gespräch werden moderiert von Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim am Neckar.

Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern (BMI)

In Kooperation mit dem Siebenbürgischen Museum

Weitere Infos auf https://www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/Z202A122/