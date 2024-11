Das Phantom der Oper - Die Originalproduktion von Sasson/Sautter

Das Publikum und die Presse feiern allerorts das Zusammenspiel von Weltstar Deborah Sasson mit Deutschlands Musicalstar Nummer 1, Uwe Kröger, in der Rolle des Phantoms.

Christine ist hin und hergerissen zwischen ihrer Jugendliebe, dem reichen Grafen Raoul de Chagny, und ihrem mysteriösen Mentor, durch dessen Gesangsunterricht ihre Stimme betörende Schönheit erlangt.

Die facettenreiche und kraftvolle Stimme der weltweit gefeierten Bostoner Sopranistin und Echo Klassik Preisträgerin Deborah Sasson ist perfekt für diese Mischung aus Oper und Musical. Uwe Kröger eroberte seit seinem Durchbruch in der Rolle des Todes in der Welturaufführung von Elisabeth die Herzen des Publikums. Er spielte unter anderem die Hauptrollen in den Uraufführungen Rebecca, Mozart, Der Besuch der alten Dame, Heidi und in den deutschsprachigen Erstaufführungen von Sunset Boulevard, Miss Saigon, Doctor Dolittle, The Addams Family sowie Napoleon am Londoner Westend. Nun schlüpft er bei dieser Produktion in die Rolle des von der Welt gefürchteten und innerlich zerrissenen Phantoms.

Neben der Spielfreude des großen Bühnenensembles und der atemberaubenden Musik begeistert vor allem auch das spektakuläre Bühnenbild. Es lebt sowohl von den effektvollen, dreidimensionalen Videoprojektionen des international gefeierten Multimediakünstlers Daniel Stryjecki als auch von den grandiosen Bühnenelementen, die von Michael Scott, u. a Bühnenbildner der Metropolitan Opera in New York, entworfen und gebaut wurden. Nun wurde die Superproduktion von Sonnenklar TV mit der „Goldenen Sonne 2023“ für das beste Musical ausgezeichnet.