Das Musical-Highlight von N.C. Weber auf Grundlage des Original Bestseller-Romans von Gaston Leroux.

Der Roman-Welterfolg: „Das Phantom der Oper“ ist unsterblich, die Geschichte weltbekannt.

Mit aufwendigen Ensemble-Nummern und unvergesslichen Liebesliedern lässt diese Produktion die einzigartige Legende wieder zum Leben erwachen, mit der Gaston Lerouxs Roman Literaturgeschichte geschrieben hat: “Le Fantôme de l’Opéra”.

Dieser diente N.C. Weber als Vorlage für eine meisterhafte deutsche Musicalinszenierung mit Wow-Effekt.

Lassen Sie sich einen Abend lang in die Hallen der französischen Oper voller betörender Töne und mitreißender Chansons entführen.

„Das Phantom der Oper“ kommt mit internationalem Ensemble, stimmgewaltigen Klängen und live-Orchesterbegleitung auf große Tournee. Seien Sie hautnah mit dabei, wenn die weltbekannte Liebesgeschichte ab Dezember 2019 die Bühnen Deutschlands erobert!

Ein Muss für alle Musical Fans.

Handlung:

Paris, 1861. Das prestigeträchtige Opernhaus der französischen Hauptstadt wird von einem Phantom heimgesucht, und das am Vorabend eines neuen, vielversprechenden Zeitalters! Jeder will es gesehen haben, doch niemand weiß, woher es kommt, wohin es geht oder was es will. Und keiner ahnt, welch verheerende Folgen das mysteriöse Phantom für das Herz der aufstrebenden Sängerin Christine haben wird.

Tourneebeschreibung:

Nach dem Auftakt am 06.12.2019 in Berlin zur Deutschland Premiere, startet das Musical in die große Frühjahrstournee. Von Dezember 2019 bis März 2020 erwartet Sie in namhaften Städten wie Hamburg, München, Hannover, Stuttgart und Zürich ein dreistündiger Musical-Abend zum Träumen. Ein letztes Mal können Sie Das Phantom der Oper am 22.03.2020 zur Derniere in Köln genießen.

Live mit internationalen Sängern, Chor und großem Orchester on tour!