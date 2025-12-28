Freuen Sie sich 2025 und 2026 auf die Grand Tour von „Das Phantom der Oper - Die Originalproduktion von Sasson/Sautter".

Das Musical mit der musikalischen Gestaltung von Deborah Sasson und Texten von Jochen Sautter zieht ab Januar durch ganz Deutschland. Dabei dürfen Sie sich neben dem Weltstar Sasson auch auf den fantastischen Uwe Kröger als Phantom höchstpersönlich freuen. Ergattern Sie jetzt Ihre Tickets mit Reservix!

Seit 2010 zählt „Das Phantom der Oper - Die Originalproduktion von Sasson/Sautter" zu den gefeiertsten Musicaltourneen des Kontinents. Europaweit gastierte die Neuinszenierung von Gaston Leroux' gleichnamiger Romanvorlage schon auf über 500 Bühnen. Sind Sie bereit für ein Meisterwerk der Musicalkunst?

Christine findet sich hin- und hergerissen zwischen zwei Männern. Auf der einen Seite steht ihr Mentor, das mysteriöse Phantom der Oper. Andererseits gibt es da noch Christines unvergessene Jugendliebe, der wohlhabende und gutaussehende Graf Raoul de Chagny. Wird sich die Schöne entscheiden können? Gaston Lernoux' 1910 erschienener Roman „Le Fantôme de l'Opéra" ist der literarische Stoff, den das Autorenteam Deborah Sasson und Jochen Sautter für ihre Originalproduktion wählten. Während Sasson mit Ryan Martin die Musik arrangierte und gestaltete, verleiht sie gleichzeitig als Darstellerin der Protagonistin Christine ihre meisterhafte Sopranstimme. Sautter hingegen schrieb sämtliche Liedtexte sowie Dialoge, führte Regie und ist für die Choreographie verantwortlich. Darüber hinaus spielt er den Grafen de Chagny, der Uwe Krögers Verkörperung des Phantoms der Oper gegenüber steht. Es erwartet Sie ein spektakuläres Bühnenbild, das in Kombination mit dreidimensionalen Videoprojektionen des Künstlers Daniel Stryjecki und der Ausstattung von Michael Scott die furchterregende Unterwelt der Oper in neues Licht hüllt. Und mittendrin bewegen sich die Darstellerinnen und Darsteller fort, die mit ihren unvergleichlichen Singinstrumenten jegliche Sinne betören.