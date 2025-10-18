Das politisch korrekte Schneewittchen

In dieser Produktion ist der Wurm drin: Weil Theaterdiva Victoria von Leitenschau mit Egbert Hubertus in der Rolle des Prinzen nicht einverstanden ist, muss Egbert jetzt den Zwerg spielen.

Obwohl diese Rolle aufgrund seiner Körpergröße völlig unpassend ist.

Und fu¨r sieben Zwerge reicht das Budget leider nicht, also muss der Reim „hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen“ an die Besetzungsverhältnisse angepasst werden. Das Reimen gestaltet sich zusätzlich schwierig, weil die Regisseurin darauf besteht, den Zwerg aus politischen Gru¨nden „Kleinwu¨chsiger“ zu nennen.