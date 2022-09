Das Politische System Russlands

Anmeldung erforderlich, Teilnahme kostenlos

Der Kurs wird online mit der Videoplattform Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.

Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung sowie den Volkshochschulen Bretten, Reutlingen, Karlsruhe und Rottenburg. Organisierende VHS ist die VHS Winnenden.

Beschreibung

In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Politik Russlands oft mit der Politik ihres Präsidenten Putin gleichgesetzt. Dabei ist das politische System der Russischen Föderation vielschichtig und basiert auf einer modernen demokratischen Verfassung. Ähnlich wie in Deutschland findet sich ein komplexes Institutionengefüge, in dem Kompetenzen und Aufgaben verteilt sind, und in dem ein ausgeklügeltes System der gegenseitigen Kontrolle festgeschrieben ist. Der Vortrag gibt einen Überblick über den Staatsaufbau, die formale politische Ordnung, Stärken und Schwächen sowie die (zukünftigen) Möglichkeiten demokratischer Herrschaft in Russland.