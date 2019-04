Innovation braucht Vielfalt. Das haben die Gründer der Bauhausschule schon vor einhundert Jahren erkannt. Nicht der Einzelne ist genial, sondern Teamfähigkeit, Kollektivkraft und das Zusammentreffen verschiedener Kompetenzen führen zu Genialität und größtmöglicher Innovationskraft. Im Prinzip Coop begeben sich Musiker, Schauspieler, Licht und Tonkünstler gemeinsam auf künstlerische Spurensuche. Dem Charme des Formulierens der Utopie verfallen, untersuchen sie ihren Klang. Interviews von Walter Gropius werden Musik. Text, Bild und Ton fließen ineinander. Impulse werden transformiert. Unter Verwendung einfachster Materialien entsteht in Verknüpfung mit modernster Technik ein bewegendes Klangbild der Utopie.Das Prinzip Coop bildet den Auftakt in unser Jubiläumsjahr 100 Jahre Pausa –100 Jahre Bauhaus. Anlässlich des Jubiläums in 2019 werden wir ein Festivalprogramm erarbeiten in dem wir die materiellen und immateriellen Schätze des Gesamtkunstwerkes Pausa, das ein beispielloses Abbild hundertjähriger deutscher Geschichte darstellt, ihre Stoffe und ihre Geschichten sicht-, hör- und erlebbar machen. Mit Ausstellung, Musik, Theater und weiteren Formaten möchten wir die Vergangenheit spielerisch und künstlerisch erforschen und den Akteuren von früher eine Stimme geben. Wir möchten auf der Bühne die lebendigen Geschichten hinter der Geschichte erzählen, den Ideen und Utopien einen Klang geben und der künstlerischen Produktion einen Raum. Mit der Eröffnung des Kulturherbsts am 14. September in der Bogenhalle beginnt diese Reise.