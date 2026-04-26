Das Prinzip Verwandlung – Gertrude Reum

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Museum Würth Künzelsau Reinhold-Würth-Straße 15, 74653 Künzelsau

In ihrem Werk umkreist Gertrude Reum kaum fassbare Phänomene wie Licht, Zeit, Bewegung und Raum.

Mit ihren plastischen Arbeiten beschritt sie völlig neue Wege. Dabei speist sich ihre Kunst aus permanenter Bewegung, der Auseinandersetzung mit ungewöhnlichem und anspruchsvollem Material und einer offenen Wahrnehmung der Welt. Anlässlich  ihres 100. Geburtstags würdigt die Sammlung Würth Gertrude Reum mit einer umfassenden Ausstellung im Museum Würth in Künzelsau und zeigt Werke aus all ihren Schaffensphasen – lernen Sie diese Vielfalt bei einer öffentlichen Führung kennen! 

Dauer: 60 Minuten 

Gerne können Sie Ihre Tickets am Tag vor Ort im Museum Würth erwerben. 

Info

Museum Würth Künzelsau Reinhold-Würth-Straße 15, 74653 Künzelsau
Freizeit & Erholung
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