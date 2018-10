Das Projekt Salz und Suppe

Kann man beim Essen die Stadt verbessern? Das Projekt Salz & Suppe ist eine Bürger-beteiligung, die alle erreicht. Ein Beitrag für ein besseres Zusammenleben in der Stadt. Eine Maßnahme zur Demokratieförderung.

Ein Generator für neue Ideen in der Stadtentwicklung. Ein kulinarischer Streifzug durch die Nachbarschaft. Was entsteht, wenn man all diese Ansprüche als Projekt-›Zutaten‹ in einen Topf wirft? – Über zwei Jahre lang hat das Team von Salz & Suppe in Stuttgart mit Rezepten experimentiert und spannende (Geschmacks-) Erfahrungen gemacht. An diesem Vormittag werden diese Ergebnisse auch praktisch präsentiert.