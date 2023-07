Das Rückgrat der Nacht - Die Milchstraße

Im Sommer wird der Südhimmel von einem in Mitteleuropa tiefstehenden, aber dennoch markanten Sternbild geprägt: dem Schützen.

Fernab von den störenden Lichtquellen einer Stadt ist das zart schimmernde Band der Milchstraße deutlich sichtbar, welches sich über den gesamten Himmel erstreckt. Das Zentrum unserer Galaxie liegt im Schützen, und die Milchstraße beherbergt in diesem Bereich zahlreiche schöne Beobachtungsziele. Sternhaufen, Gasnebel und vieles mehr! Doch durch die dichten Sternwolken der Milchstraße mit zahlreichen Dunkelnebeln bleibt uns der direkte Blick ins Zentrum unserer Galaxie versperrt. In dieser Führung erfahren Sie mehr über die Natur unserer Heimatgalaxie und vielleicht gelingt uns doch ein Blick in ihr Zentrum!

Die Führung findet wetterunabhängig statt.