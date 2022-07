SUPPORT: SOULBOUND

Nachdem sie den größten Teil des letzten Jahres auf Tour waren und dabei neben der ersten eigenen Headliner-Tour auch einige der bekanntesten Acts supportet, sowie einige der größten Festivals in Deutschland bespielt haben, sind Hell Boulevard derzeit im Studio und arbeiten an ihrem dritten Studio-Album mit dem Titel "Not Sorry".

Auf die Platte, die in der ersten Hälfte des Jahres 2020 veröffentlicht werden soll, folgt im kommenden Frühjahr eine Headliner-Tour quer durch Deutschland, bei der die Band ihr stetig wachsendes Publikum mit ihrer ausgeprägten Mischung aus Goth'n'Roll und ihrer kompromisslosen Haltung unterhalten wird.