Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit über 20 Jahren stehen CAT BALLOU auf der Bühne und bewegen die Herzen unzähliger Fans

– nicht nur in Köln, sondern mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit ihrer authentischen und lockeren Art schaffen es die fünf Vollblutmusiker immer wieder, das besondere Lebensgefühl in Tönen auszudrücken. So entstanden nicht nur musikalische Liebeserklärungen an Köln, sondern echte Hymnen, die eine ganze Generation prägen. CAT BALLOU füllt mit dem unverwechselbaren Sound nicht nur in Köln die Hallen. Eigentlich wollten die fünf Musiker bereits 2020, auf der angekündigten Heimweh-Tour, ein Stück Kölner Lebenskultur durch die gesamte Republik tragen. Stillstand gab es bei Cat Ballou jedoch nicht. Im November 2021 veröffentlichten sie ihr fünftes Studioalbum mit dem Titel "ALLES BUNT". Ein Album voller Hoffnung, Freude aber auch Tiefsinnigkeit, das auch durch seinen zeitgemäßen Klang einen Meilenstein der kölschen Musikgeschichte darstellt.

"Du bes nit allein", "Niemols em Läve" sowie die lebensbejahende Hymne "Oh wie schön" haben in den vergangenen zwei Jahren CAT BALLOU‘s Stellenwert mehr als unterstrichen.

Die Vision einer bunten, lebensfrohen Welt wollen Cat Ballou nun auf ihrer anstehenden Tour durch ganz Deutschland verbreiten. Die ALLES BUNT Tour startet im Mai 2022. „Was wirklich wichtig ist, merkt man leider oftmals erst, wenn es nicht mehr da ist. Umso schöner, wenn man es dann wieder zurückbekommt. Jetzt ist es endlich soweit, wir können wieder zusammen feiern, vielleicht noch nicht ganz wie früher, aber viel mehr, als wir es uns noch vor kurzem vorstellen konnten.“, so das Statement der Kölner Band. Für genau diesen Moment haben CAT BALLOU "Oh wie schön" geschrieben, eine Hymne auf das Leben, auf die kleinen wie auch die großen Dinge, die es besonders und schön machen. Mit "Oh wie schön" liefert Cat Ballou das zweite Jahr in Folge einen Hit, wie er nicht besser passen kann, der im Februar 2022 schon weit über 300.000 Streams und über 100.000 Videoviews hatte. War es im letzten Jahr noch der Mutmacher "Du bes nit allein", der auch das Motto für die gleichnamige, einzigartige Spendenaktion des Kölner Karnevals vorgab, so ist "Oh wie schön" die Hymne zur zurückgewonnenen Freiheit. „ALLES BUNT“ feiert alle Facetten des Lebens. Selbstbestimmung, Diversität, unterschiedliche Herkunft und Ziele, all diese Themen finden in „ALLES BUNT“ eine musikalische Heimat. Denn schließlich geht es auch um die Heimat von CAT BALLOU: Köln, die Stadt, die wie keine andere für Vielfalt, Spaß und Lebensfreude steht. Dieses besondere Gefühl wird die Band auf der ALLES BUNT Tour überall verbreiten.