Das Ringen um Frieden und Freiheit und die Helfer aus der Engelwelt

Steffen Hartmann, Hamburg: Vortrag mit Musik

Wir leben in einer Welt voller Konflikte und Umbrüche. Innerlich und äußerlich wird vieles in Frage gestellt. Gibt es auch helfende Kräfte und Wesen ? Was können wir tun, um uns mit den fortschreitenden guten Geistern zu verbinden ?

Steffen Hartmann studierte Musik, Philosophie und Anthroposophie. Als Vortragsredner, Seminarleiter, Meditationslehrer und Konzertpianist ist er international unterwegs.