Das Rumpelstilzchen

nach dem Märchen der Gebrüder Grimm Gastspiel Orpheus Theater

Es war einmal ein armer Müller, der hatte eine schöne Tochter. Vor dem König prahlte er, dass seine Tochter sogar Stroh zu Gold spinnen könne. Um das zu beweisen, musste die Müllerstochter dem König aufs Schloss folgen und schwere Prüfungen ablegen. So sollte sie Stroh zu Gold spinnen. Das Mädchen ist verzweifelt. Wie soll sie es bloß schaffen, Stroh zu Gold zu spinnen?...

Spieldauer: 40 Minuten. Ab 5 Jahren