Zuerst hat es die TV-Orchester-Szene revolutioniert und dann die Bühnen des Landes zum Beben gebracht. Es hat ein Klavier, ein Horn, Streicher und sogar so ein Ding mit einem Schlauch dran – das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Oder, wie es seine Freunde nennen: RTO. Nachdem die letzte Tour innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, kehrt das RTO nun in die Konzerthallen Europas zurück, um Muskelkater auch in das letzte Tanzbein des Kontinents zu bringen. Der Tourbus ist bereits gepackt, die Triangel gestimmt und der Volume-Regler auf Spaßstufe 11 gestellt. Mit dabei hat das RTO Hits aus dem Neo Magazin Royale: Ich hab Polizei, Be Deutsch, Menschen, Leben, Tanzen und sogar Welt. Foto: Delta Konzerte.