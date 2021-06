Das Sams – Eine Woche voller Samstage

Was ist ein Sams? Warum bleibt das Sams bei Herrn Taschenbier? Warum regt sich Frau Rotkohl so auf? Und was ist denn los mit Herrn Oberstein? Kann das Sams wirklich Wünsche erfüllen?

Wie ist es, wenn man mit den Augen des Sams die Welt erkundet?

Das Sams kennt doch jedes Kind, oder nicht?

Die wundersame Geschichte vom Sams und Herrn Taschenbier erzählt unser Stück mit ganz viel Herzblut und Humor.

Den Kinderbuchklassiker auf der Kreuzgang-Bühne zu sehen, das ist mindestens einen Wunschpunkt wert!