Am Freitag, 15. Dezember 2023 um 16 Uhr präsentiert die Unterfränkische Landesbühne Theater Schloss Maßbach dasFamilientheater „Das Sams und die große Weihnachtssuche“ in der Künzelsauer Stadthalle.

Das Stück von Paul Maar und Christian Schidlowsky ist geeignet für alle Zuschauenden ab fünf Jahren.

Würstchenketten im Christbaum, Weihnachtslieder mit Saxophonbegleitung, jede Menge Geschenke und eine ganze Horde Samse. Besser hätte sich das Sams seinen allerersten Weihnachtsabend gar nicht vorstellen können. Und genauso soll es am ersten Weihnachtstag bitte schön auch weitergehen. Das Mini-Sams soll zurück in die Menschenwelt kommen. Das Sams, Papa Taschenbier und sogar Frau Rotkohl vermissen es so sehr. Aber der Zauberspruch, den sich das Mini-Sams merken muss, um zurück in Papa Taschenbiers Zimmer zu gelangen, ist einfach zu kompliziert. Und so erlebt das Mini-Sams ganz unverhofft einen ganz und gar abenteuerlichen und sehr lustigen Weihnachtstag.

Nach der Vorstellung sind alle Zuschauenden zu einem gemütlichen Abschluss bei Punsch, Waffeln und mehr eingeladen.

Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr, Einlass in die Stadthalle um 15 Uhr, Einlass in den Saal um zirka 15.30 Uhr.