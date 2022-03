Die SCHÖNEN GESPRÄCHE laden alle Festivalbesucher*innen der »Schönen Aussicht« herzlich zum Mitverfolgen ein und geben Einblicke in die Arbeitsweisen internationaler Künstler*innen:

Wie lassen sich partizipative Formate erarbeiten und proben? Wie entsteht eine Inszenierung für drei verschiedene Zielgruppen? Und was zeichnet „community theatre“ aus?

Wir haben drei Künstler*innen unserer eingeladenen Gastspiele gefragt und freuen uns auf die Gespräche mit Seppe Baeyens aus Belgien, Jennie Reznek aus Südafrika und Natasha Gilmore aus Großbritannien. Schnappt euch ein Getränk und kommt vorbei!

Die Gespräche finden auf Englisch statt.

Der Eintritt für alle Gespräche ist kostenlos. Anmeldung über das Ticketing erforderlich.

Donnerstag, 12. Mai 16-17 Uhr

Das Schöne Gespräch II: Community Theatre

Mit Jennie Reznek (Magnet Theatre „Stone Play“), Südafrika

Jennie Reznek ist künstlerische Co-Leitung des Magnet Theatre in Kapstadt, Südafrika. Dieses bietet vor allem marginalisierten jungen Menschen eine Grundlagen-Ausbildung in Theater und Schauspiel und engagiert sich für bessere Zugänge zu Bildungseinrichtungen für unterprivilegierte Jugendliche. Die Inszenierungen, die Reznek in gemeinsamen Rechercheprozessen mit den jungen Künstler*innen erarbeitet, sind stark körperbetont und erforschen historische wie zeitgenössische Themen für ein junges Publikum – stets im Kontext verschiedener Kulturtraditionen.