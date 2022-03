Das Schaudepot - Pemiere 02.04.22 mit Workshop und Vortrag

mit Nachbarschaftsfest und Vortragsreihe und DAS FESTIVAL als Musik-Workshop für Kinder und hybride Performance. Das Schaudepot ist ein Veranstaltungsort im Kleinformat und wurde 2021 unweit vom Theater Rampe eröffnet.

Hybride Performance mit Judica Albrecht und Armin Wieser

Vor Ort im Schaudepot für 1 bis 4 Personen

Dauer ca. 30 Minuten

Performance live aus Brasilien von und mit Jorge Alencar und Neto Machado

In englischer Sprache

Vor Ort im Schaudepot für 1 bis 3 Personen sowie online via Zoom

Dauer ca. 10 – 30 Minuten

Musik-Workshop für Kinder von Herbordt/Mohren mit Anja Füsti und Tina Pantisano

Vor Ort im Schaudepot für max. 5 Kinder zwischen 5 und 9 Jahren

Dauer ca. 60 Minuten

CHILDFICATION AND ETHICS OF PLURALISM IN ART (um 19:00)

Zoom-Vortrag von und mit Neto Machado und Jorge Alencar

In englischer Sprache

Vor Ort im Schaudepot sowie online via Zoom

Dauer ca. 60 Minuten

In ihrem Vortrag beschäftigen sich die beiden Künstler mit pluralen Vorstellungen von Kindheit als ethisch-ästhetischem Impuls in künstlerischen Prozessen. Es geht darum Altersgrenzen zu überwinden. ,Kindheit‘ wird zum Erfahrungsprinzip. Es geht darum Beziehungen mit anderen zu üben und Differenz als Bedingung des Seins, Handelns und Denkens in der Welt anzuerkennen. Das Konzept ,Childfication‘ (Noguera; Barreto, 2018), wie es sich in der eigenen Arbeit der beiden Künstler und in Zusammenarbeiten mit anderen zeigt, wird vorgestellt.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Für alle Veranstaltungen sind die Plätze begrenzt.

Anmeldung erforderlich unter info@die-institution.org

Rückfragen zur Barrierefreiheit an info@die-institution.org