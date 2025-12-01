Das Schlager Dinner

EIN ABEND VOLLER HITS, NOSTALGIE & GUTER LAUNE!

Schlagerfans aufgepasst! Erleben Sie eine mitreißende Schlager Dinner Show, die Sie auf eine musikalische Zeitreise von den 60ern bis heute mitnimmt. Freuen Sie sich auf unvergessliche Evergreens, emotionale Balladen und Partykracher von den größten Schlagerstars – live präsentiert in exklusivem Ambiente und begleitet von einem köstlichen Dinner! Die größten Schlagerhits – Live & hautnah!

Erleben Sie die größten Hits von Peter Alexander, Nicole, Wencke Myhre, Howard Carpendale, Wolfgang Petry, Marianne Rosenberg, Roland Kaiser, Helene Fischer und vielen mehr auf die Bühne. Lassen Sie sich mitreißen von Klassikern wie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, „Atemlos durch die Nacht“, „Warum hast Du nicht nein gesagt?“, „Fiesta Mexicana“ und vielen weiteren unvergesslichen Songs. Genussvolle Momente in stilvollem Ambiente und einem exklusives 3-Gänge Menü.

Während Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen, sorgt unsere Show für beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung. Mitsingen, Mitklatschen, Mittanzen! Ob romantisch, nostalgisch oder partytauglich – unsere Schlager Dinner Show lädt Sie ein, mitzusingen, zu schunkeln und das Leben zu feiern. Ein Abend, der Herz und Seele berührt!