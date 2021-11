Das schlaue Füchslein nach Leos Janáček

Eine musikalische Erzählung für Jung und Alt in einer Bearbeitung von Benjamin Beck

Sonntag, 19.12.2021, 17 Uhr, Speratushaus

Benjamin Becks Bearbeitung von „Das schlaue Füchslein“ basiert auf der dreiaktigen Oper von Leos Janáček und wurde arrangiert und umgeschrieben für Bratsche, Klavier und Erzähler. Eine fantasievolle und lebendige Aufführung, die Grenzen zwischen den künstlerischen Genres verwischt. Die Vorstellung besteht aus 17 Auszügen aus der Originaloper und einer innovativen Neufassung des Librettos. Janacek liebte es, Eindrücke aus der Natur aufzunehmen und auszudrücken. Seine Motive „wachsen aus der Erde, aus den Tieren und aus den Menschen und sind mit allem verknüpft, was ist“ und wirken somit wie eine wortlose Ode an die Schönheit der Natur, während der Schauspieler der Geschichte Substanz verleiht, um uns eine denkwürdige Fabel zu erzählen – eine universelle Erzählung über Liebe, menschliche Beziehungen, Natur und Leben. Der Zuhörer wird eingefangen in der intensiven theatralischen Aktion, und unmittelbar zum Eintauchen in die ganze Geschichte und ein poetisches Tongemälde verleitet.

Wunderbar ist die unaufdringliche Vielschichtigkeit des Stücks: vordergründig treffen wir im Mährischen Wald auf Füchslein Schlaukopf, einer intelligenten und emanzipierten Füchsin die im jungen Alter vom Förster entführt und auf den Bauernhof gebracht wird. Sie wird schließlich erwachsen, flieht und erlebt zahlreiche Abenteuer, bevor sie tragischerweise stirbt, um ihre Familie zu retten. Ihre Geschichte scheint vorbei zu sein, doch einige Monate später trifft der Förster Bartos eine Tochter von Schlaukopf, die ihr seltsam ähnlich sieht…

Karten zu 13 € (erm. 5 €): Tourist-Information, Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de