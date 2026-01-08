Ein Ticket, drei Acts.

Das ist das Schlossfest, bei dem die Stiftung Schloss Kapfenburg und die Stadt Lauchheim zur langen Open Air-Partynacht laden. 2026 steht der Abend unter dem Motto „La dolce musica | Die größten Hits aller Zeiten“. Mit WildOne und der Pino Barone Band feat. Roberta Valentini kehren zwei Publikumslieblinge zurück auf die Festivalbühne. Die Stadtkapelle Lauchheim rockt natürlich wieder vorab die Gartenbühne. Eröffnet wird der Abend von der Bürgerwehr Lauchheim.