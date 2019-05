Das Schwarzwaldmädel im Saturday Night Fever

Die ewigen Motive von Liebe, Sehn- und Eifersucht bringen mächtige Nebenwirkungen mit sich, die kein Arzt oder Apotheker erklären kann.

frei nach dem Libretto der Operette „Schwarzwaldmädel“ von August Neidhart und

musikalisch inspiriert durch den Kultfilm „Saturday Night Fever“ mit den Funky-Disco-Hits der 70/80iger Jahre

Für den Theatersommer bearbeitet und szenisch eingerichtet von Peter Kratz

Mit: Bernadette Hug, Bernhard Linke, Johanna Mucha, Nina Schwartz, Jens Woggon, Dennis Wilkesmann

Premiere: Mittwoch, 24. Juli 2019, weitere Vorstellungen bis Sa. 31. August 2019

Nach dem fulminant erfolgreichen Weißen Rössl der Spielzeit 2018 stellt der Theatersommer erneut eine Operette. 1917 wird Leon Jessels Schwarzwaldmädel in Berlin uraufgeführt; ein Riesenerfolg. Schon 1920 greift ein Stummfilm den Stoff auf, und neben tausenden von Bühnenaufführungen folgt eine Verfilmung der anderen. Jede Zeit, so scheint es, braucht ihr eigenes Bärbele Riederle. Hans Deppes Schwarzwaldmädel von 1950, mit Paul Hörbiger und Sonja Ziemann, begründete die Gattung des neuen Heimatfilms, der SWR würdigte das Schwarzwaldmädel in einer Jubiläumsausstellung 2017.

Aber was hat denn das Mädel, was andere nicht haben? Ganz einfach. Die starken ewigen Motive von Liebe, Sehn- und Eifersucht, von Bangen, Flucht, Eroberung – um nur einige zu nennen – bringen mächtige Nebenwirkungen mit sich, die kein Arzt oder Apotheker erklären kann. Außerdem: Theater und Liebe, was ist der Unterschied? Jeder sucht die passende Bühne für sein Spiel, übt sich bei Bedarf in Standhaftigkeit, legt sich nach Herzenslust ins Zeug. Und hofft auf den großen Schlussapplaus, auch Lebensglück genannt. Derweil prallt munter Neu auf Alt, und der Theatersommer hat die Hauptrolle der Musik neu besetzt: Hier kommt der Disco-Sound, mit klinisch erprobtem Stayin‘ Alive-Faktor!