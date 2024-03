Acht Frauen aus einem Malkurs rund um Susanne Wendt-Auda zeigen ihre Bilder zum Thema "das Sein im Wandel". Im Mittelpunkt steht "die Weiblichkeit" in all ihren Facetten und die Antwort der Künstlerinnen darauf. Entstanden sind die Bilder im Laufe des vergangenen Jahres, als sich die Gruppe mit ihrer Wirklichkeit und ihren Wünschen beschäftigte. Biographisches und Zukünftiges flossen in die Bildgestaltung ein.

Diese Künstlerinnen stellen aus: Andrea Krahner-Vollmer, Anne Mammel, Brigitte Flohr, Heidi Marowski, Inge Dentler-Büchler, Lotte Ortinau, Margit Fischer, Susanne Wendt-Auda.