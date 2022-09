Tribunal der Arbeit verhandelt illegale, illegitime, un- oder unterbezahlte Arbeit in Deutschland, die oft von Arbeitsmigrant*innen oder Geflüchteten verrichtet wird.

Eingeladen sind Madgermanes, „Mall of Shame“-Demonstrant*innen, refugees4refugees-Aktivist*innen sowie Pflegekräfte und Erntehelfer*innen. Selbstorganisationen berichten über historische aber auch aktuelle Kämpfe von Arbeiter*innen, die sich gegen diese politisch ermöglichte Ausbeute wehren und notfalls vor Gericht klagen.

Da in manchen Fällen versprochene Arbeitsverträge nie ausgehändigt wurden und Auftraggeber*innen sich in die Insolvenz „retten“, nach der Wiedervereinigung sich niemand für DDR-Vertragsarbeiter*innen Ansprüche zuständig fühlt, d.h. wenn Arbeiter*innen nachträglich zu Arbeitssklaven gemacht werden, tritt das Tribunal der Arbeit auf die Bühne: Es verhandelt die Ermöglichungsstrukturen, solidarisiert sich mit Forderungen und prangert die strukturelle Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt an.